Patrick Stefanini estime que la droite a "beaucoup à apprendre" d’Emmanuel Macron

Sur franceinfo ce mardi 26 décembre, Patrick Stefanini a livré son avis sur Emmanuel Macron. L’ancien directeur de campagne de François Fillon a estimé que la droite a "beaucoup à apprendre" du chef de l’Etat. "D'abord parce qu'il a restauré, d'une certaine manière, l'autorité et le prestige de la fonction présidentielle, et ensuite parce qu'il élève le niveau", a-t-il précisé.

Autre point qu’il note : la "collaboration" entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui "au fond, nous ramène à l'origine de la Ve République".

"L'articulation entre ce que fait le président de la République - qui définit les grandes orientations, qui s'occupe beaucoup de l'international - et ce que fait le Premier ministre - qui met en oeuvre les orientations du président et couvre un certain nombre de sujets que le président n'a pas le temps de couvrir -, je trouve que c'est bien", explique-t-il. Toutefois, cela ne veut pas dire que la droite ne peut pas essayer de se différencier d'Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets. Même si "ça ne va pas être très simple", a nuancé Patrick Stefanini.