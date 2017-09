40 ans après sa condamnation le 20 janvier 1977, Patrick Henry va sortir de prison. Atteint d'un cancer, le meurtrier du petit Philippe Bertrand va bénéficier d'une suspension de peine, ouvrant la voie à sa libération. "Ayant exécuté une peine de réclusion criminelle à hauteur de quarante années d'enfermement et compte tenu de la maladie mortelle dont il souffre, nul ne peut raisonnablement considérer cette décision comme une faveur judiciaire injustifiée", a ainsi déclaré son avocat Hugo Lévy. La procureure de Melun a souligné qu'il pourrait sortir de prison, dès samedi.

Agé de 64 ans, Patrick Henry a pourtant déjà connu la liberté.

Il obtient ainsi une liberté conditionnelle en avril 2001. Il est arrêté en Espagne, un an plus tard, en possession de 10kg de cannabis. Sa liberté conditionnelle est alors annulée. Il est l'un des plus anciens prisionniers de France.