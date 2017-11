Patrick Balkany dans le collimateur de la justice pour ses déclarations de patrimoine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

En juillet, le couple Balkany a été envoyé par la justice en correctionnelle dans la vaste enquête sur son patrimoine. Dans ses réquisitions rendues publiques, le PNF a demandé que le couple et l'un de ses enfants, Alexandre, soient renvoyés pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et "déclaration incomplète ou mensongère" à la HATVP.

La HATVP précise avoir "jugé nécessaire de porter ces faits, susceptibles de constituer des infractions pénales, à la connaissance des procureurs de la République compétents et leur a transmis les dossiers concernés".

Dans un communiqué l’instance a indiqué avoir un "doute sérieux" quant à "l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité" des déclarations de situation patrimoniales des deux ex-députés.

Jeudi 9 novembre, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a annoncé avoir saisi la justice à propos des déclarations de patrimoine de fin de mandat établies fin 2016 par Patrick Balkany et François-Xavier Villain, alors députés respectivement des Hauts-de-Seine (LR) et du Nord (DLF puis UDI).

