Patrick Balkany augmente son indemnité de maire de 56%

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Saint-Etienne toujours plus haut, Monaco toujours plus bas

Saint-Etienne - AS Monaco: les notes des joueurs monégasques

Terrorisme : un « ministre » présumé de l’EI et son fils condamnés à dix et huit ans de prison

Wall Street termine stable, entre Facebook et Intel

Allemagne: 1ère défaite pour le Bayern, battu et rejoint en tête par Berlin

En savoir plus

Il a donc demandé à son conseil municipal de réhausser nettement son indemnité de maire et de la faire passer à 4257 euros, soit le maximum autorisé par la loi.

Il s'agit selon lui de compenser sa perte de mandat de député. N'ayant pas pu se représenter en 2017 à la députation de sa circonscription pour cause de non-cumul des mandats, Patrick Balkany a perdu son indemnité de 5600 euros dévolue à tout député.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres