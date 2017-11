"Pathétique", "manque d'honneur" et" leçons de morales" : le clash très médiatique entre BHL et Dupont-Moretti

Le rôle d’Eric Dupont-Moretti dans le récent procès d'Abdelkader Merah continue de faire couler beaucoup d’encre. Dans une tribune notamment publiée dans Le Point, Bernard-Henri-Levy a vivement reproché des propos "obscènes" et un "manque d'honneur" à l'avocat.

"On a droit à un absurde numéro de donqui­chot­tisme où le plai­deur s’in­vente des moulins" a jugé le philosophe. "N’est pas "avocat dostoïevs­kien" qui veut. Et il y avait quelque chose de pathé­tique dans cette atti­tude victi­maire et narcis­sique, dans cette façon de nous dire que le seul suppli­cié du procès, pour Dupond-Moretti, c’était Dupond-Moretti lui-même".

Comment un avocat, Eric Dupond-Moretti, a-t-il bien pu rater ce vrai rendez vous avec la justice qu'était le #ProcesMerah ? Explications. Analyse. #DupondMoretti pic.twitter.com/7LavMwvbey — Bernard-Henri Lévy (@BHL) 15 novembre 2017

Pas vraiment du goût du bouillant avocat. " C'est l'injure qui vous tient lieu d'argument", a-t-il répliqué dans une lettre, envoyée à "BHL", et rendue publique sur Twitter. "Il est presque doux de recevoir des leçons de morale de celui qui, dans tous les domaines, se veut, depuis de trop longues années, l’arbitre des élégances".

Avant de poursuivre : "Mes 'effets d'épitoge' ne valent sans doute pas vos 'effets chemise Charvet' toujours ouvertes et toujours parfaitement blanches même sous les bombes des théâtres des opérations où vous jouez votre rôle. Sur le fond, vous démon­trez que vous ne connaissez rien aux droits de la défense". Et d’asséner encore : "Le 3 mai 1936, Magritte a écrit au critique Dupierroux qu’il n’était qu’“une vieille pompe à merde”, je n’ai, hélas ni le talent ni l’audace de Magritte".