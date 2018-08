Un pasteur sème la discorde entre Washington et Ankara

Tout a commencé avec l'arrestation en 2016 du pasteur américain Andrew Brunson, qui vivait à Izmir en Turquie, où il dirigeait une petite église protestante, depuis vingt ans. Accusé d'avoir servi de relais pour le réseau de Fethullah Gülen ou le PKK (kurdes), l'homme faisait face à des accusations d'espionnage ou de terrorisme. Il risquerait 35 années de prison.

L'homme a donc été mis en prison. Mais Donald Trump ne voit pas le sort de son ressortissant de cet oeil. Et son électorat protestant non plus. Le Président américain souhaite absolument faire revenir ce pasteur aux Etats-Unis, et l'a fait savoir à Erdogan. Mais ce dernier ne réagit pas. Le 25 juillet dernier cependant, il est enfin sorti de prison pour être placé en résidence surveillée. Insuffisant pour Trump, qui menace son homologue turc de "vastes sanctions". L'administration de ce dernier ne cesse de rappeler la demande d'extradition de Fettulah Gülen, accusé par le gouvernement turc d'être l'instigateur du coup d'état.

Ce dernier réside aux Etats-Unis, qui ont refusé de l'extrader.