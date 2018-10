Pascal Pavageau, secrétaire général du syndicat FO démissionne de ses fonctions

Il n'aura duré que six mois à la tête du syndicat FO (Force ouvrière). Pascal Pavageau a démissionné ce mercredi 17 octobre de sa fonction de secrétaire général du syndicat. L'homme était fragilisé après la parution, la semaine dernière, dans le Canard enchaîné d'un article relatant l'existence d'un fichier occulte sur les cadres de l'organisation syndicale.

Ce document listait les préférences politiques et des informations sur la vie privée de 127 responsables de fédérations et d'unions départementales accompagnées de qualificatifs injurieux.

Pascal Pavageau a annoncé sa démission dans un long mail diffusé en interne mais que le journal Le Monde a pu consulter.

Il confirmera sa démission à l'AFP par la suite.

" Visiblement, la cabale ne s’arrêtera pas là. Je savais qu’en acceptant le mandat de secrétaire général, tous mes actes seraient passés au crible, mais jamais à ce point" explique l'homme qui présente tout de même ses "excuses" pour le "tableau relatif aux cadres de l'organisation". Un document qu'il reconnaît être "stupide" mais toutefois "confidentiel". Il précise aussi que la confédération a déposé plainte "suite au vol effectué dans le bureau de la responsable du personnel le premier octobre" et prévient que "plusieurs fichiers sensibles et confidentiels concernant les salariés et les secrétaires confédéraux du siège devraient être diffusés".

Il évoque aussi des attaques sur sa vie privée et s'en prend aux "barons, chefs de clans" qui auraient voulu lui nuire en sous-entendant un complot visant a lui nuire." Tout ce petit monde ne cherche pas uniquement à ce que des têtes tombent, mais poussent aussi par leurs agissements intéressés à ce que notre organisation cesse de bouger et que certains tiroirs ne soient jamais ouverts", lance-t-il.

Il poursuit : "A vous “camarades”, qui de l’interne ont décidé, au-delà des pressions, des fouilles, des vols, de recourir à de telles méthodes, soyez fiers, ­tonne-t-il. Soyez fiers du mal que vous m’avez fait, ainsi qu’à l’organisation en choisissant de faire passer vos intérêts personnels, votre petit pouvoir ou votre aigreur avant tout".

Et conclut : "Je rends le mandat parce que j’y suis contraint face à la violence et à la haine de certains qui exigent de moi des sacrifices que personne ne devrait avoir à faire : vivre à genoux, une laisse autour du cou, sans plus aucune ambition pour FO et en me séparant de ceux que j’aime. Je suis un militant, pas un martyr".