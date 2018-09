Pascal Filoé, le patron de la police municipale de Rodez, tué de plusieurs coups de couteau

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A nouveau six ans de maïorat à Anvers, c'est le plan de De Wever

Les chaussures les plus chères du monde

Le Tchad, la Mauritanie et le Botswana veulent séduire les voyagistes français

Selon des informations de "La Dépêche du Midi", Pascal Filoé aurait reçu trois coups de couteau. Il a succombé à ses blessures malgré l'intervention des secours et sa prise en charge par les services hospitaliers. Pascal Filoé était père de trois enfants.

Une violente agression s'est déroulée ce jeudi 27 septembre à Rodez. Le directeur général adjoint de la ville en charge de six services, dont la police municipale a été violemment attaqué par un individu armé d'un couteau. Les faits se sont déroulés, rue Camille Douls à Rodez.

