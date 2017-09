Pas Jupiter mais "plutôt Éole, dieu du vent" : quand Laurent Wauquiez ironise sur le discours européen d'Emmanuel Macron

Le discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron ? Ce n'était pas Jupiter mais "plutôt Éole, dieu du vent", a lancé avec ironie le vice-président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez sur Radio Classique. Sécurité, contrôle des migrations, développement, transition écologique, transformation numérique : ce mardi 26 septembre, Emmanuel Macron a présenté ses propositions de refondation de l’Europe dans l'emblématique amphithéâtre de l'université de la Sorbonne, à Paris. Un moment qualifié de catalogue d’intentions par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Il n'y a pas dans ce discours et derrière ce discours la moindre esquisse du début du commencement d'un travail en amont qui ait été fait avec nos partenaires pour le rendre possible" a jugé le candidat à la présidence des Républicains. "Angela Merkel dès lundi a fait une réponse d'ailleurs assez claire consistant à dire: écoutez, avant de faire un discours, mon jeune ami, on travaille. C'est un catalogue d'intentions, beaucoup l'Europe des taxes et des impôts: on a proposé un impôt européen sur les sociétés, une taxe sur le carbone, une taxe sur internet, une taxe financière", mais "pas de choses concrètes".