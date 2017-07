Pas de "café facho" : la réponse cinglante d'Alexis Corbière à l'invitation de Florian Philippot

Visiblement, c'est niet. Sur France info, samedi dernier Florian Philippot avait tendu la main aux "patriotes" français, venus de tous bords politiques. "Il y a des patriotes à droite, des patriotes à gauche", avait lancé le vice-président du Front national. "J’aimerais bien prendre un café" avec Laurent Wauquiez et "pourquoi pas" avec Jean-Luc Mélenchon avait-il poursuivi.

"Pourquoi pas avec d’autres, pour qu’on discute, qu’on voit ce qui nous oppose" a-t-il estimé. "On n’est pas en guerre civile, il faut qu’on soit constructifs tout en ne niant pas nos divergences qui sont parfois très importantes".

Une envie d'ouverture qui intervient alors que Florian Philippot se trouve dans une position de plus en plus délicate au Front national, sa ligne étant clairement remise en cause par de nombreux responsables et militants.

Mais sans surprise, la réponse a été plutôt sèche du côté de la France Insoumise : "Pas possible… les Insoumis préfèrent le café chaud au café facho", a décliné avec ironie Alexis Corbière sur Twitter. Pas sûr que l'invitation tienne toujours…