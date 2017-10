Le Parti socialiste se prépare à licencier la moitié de ses effectifs

Le calvaire continue pour le Parti socialiste. Après les désastres électoraux à la présidentielle puis aux législatives - qui ont plombé les finances -, le PS pourrait bien connaître une "saignée sociale" dans ses effectifs. Ce que rapporte un article du Monde, qui annonce que le parti pourrait se séparer de la moitié de ses salariés.

"On passe de 28 millions d’euros de budget annuel à 8 millions.

Soit une perte de 100 millions sur cinq ans" rappelle le trésorier du PS, Jean-François Debat, dans les colonnes du quotidien. De son côté, un cadre évoque une "situation explosive". "Nous étions 120 salariés. Une vingtaine est déjà partie depuis un an, avec des démissions ou des départs à la retraite. Il en reste donc une centaine. Et on va devoir se séparer de la moitié ou plus… La situation est explosive".

Un élu au CE estime pourtant que ce plan de sauvegarde de l'emploi sa fait sans "coup fourré". "On attache tout de même une certaine importance à l'éthique sociale et à la probité. Nous sommes le Parti socialiste !" plaide-t-il dans le journal. Mais tout le monde n'est pas du même avis. "Solférino n’a jamais eu un respect scrupuleux du droit du travail…"rétorque un permanent.