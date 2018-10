Parti socialiste : Rémi Lefebvre et Marie-Noëlle Lienemann quittent le parti

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'universitaire et politologue Rémi Lefebvre, spécialiste du socialisme, a lui aussi quitté le PS ce samedi, annonce le Figaro . Selon lui, "le PS est mort, pas le socialisme".

Marie-Noëlle Lienemann, qui estime qu'Emmanuel Macron "mène une politique de droite" et que "l'extrême droite est à nos portes", veut "construire une alternative à gauche". Pour elle, "le PS s'achemine vers une mort lente. Il ne veut pas ni tirer les leçons du quinquennat de François Hollande ni prendre la mesure du divorce avec le peuple de gauche. Il est dans le déni. Les ouvriers, les employés, le monde des services publics ne considèrent plus le PS comme un parti de gauche."

Avec Emmanuel Maurel, elle souhaite "créer un nouveau parti qui fera vivre la flamme du socialisme historique plutôt que d'être le gardien des cendres", formation à laquelle ils travaillent avec le Mouvement républicain et citoyen (MRC). Ils souhaitent"participer à une dynamique de convergences avec la France insoumise, à un nouveau Front populaire" dans lequel Yannick Jadot et Benoît Hamon auront toute leur place.

" Avec Faure, le PS baigne dans l'eau tiède. Il est politiquement dans le déni et stratégiquement dans le "ni-ni". Sa ligne "ni-Macron, ni Mélenchon" mène à une impasse", ajoute la sénatrice.

Le conseil national du Parti Socialiste se déroule ce samedi 13 octobre sur fond de départs de militants historiques. Dans la foulée de la démission d'Emmanuel Maurel, avec qui elle animait le courant L'Union et l'espoir, la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann a annoncé son départ du parti, dans un entretien avec le JDD samedi .

