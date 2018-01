Parti socialiste : quatre candidats au poste de Premier secrétaire

Ils sont quatre : Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel. Quatre hommes candidats au poste de Premier secrétaire du PS. Ils ont vu leur candidature validée par la commission préparatoire du congrès, a indiqué samedi Rachid Temal, coordinateur du Parti socialiste, à l'issue du conseil national qui s'est tenu ce samedi à la Maison de la chimie, à Paris.

La seule femme d'envergure nationale ayant fait part de sa volonté de concourir, Delphine Batho, a vu sa candidature rejetée. Même verdict pour Myriam Petit, une militante, qui n'a pas recueilli le nombre suffisant de parrainages.

Julien Dray ne s'est, lui, pas porté candidat.

Les deux tours de l'élection auront lieu les 15 et 29 mars, avant que le parti ne se réunisse en Congrès les 7 et 8 avril à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Ce dernier devrait être clairsemé : Le Parisien rappelle que 140 000 militants avaient participé au vote du congrès de Reims en 2008, qui avait porté Martine Aubry à la tête du PS, mais qu'il n'y aurait aujourd'hui "guère plus de 15 000 à 18 000 militants" actifs.