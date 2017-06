Le Parti socialiste a décidé "de ne pas voter la confiance" au gouvernement

Le Parti socialiste organise son conseil national ce samedi à Paris ; premier débat interne depuis la déroute des élections présidentielles et législatives.

Dans la matinée, l'ex-premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis - qui a démissionné de son poste au soir du second tour des législatives - a annoncé sur Twitter que la majorité du Parti socialiste réunie ce matin" avait "décidé de ne pas être dans la majorité présidentielle et de ne pas voter la confiance" au gouvernement d'Edouard Philippe.

"La majorité s'est réunie ce matin, et elle va préconiser au conseil national un vote de clarification et avec Emmanuel Macron et avec Jean-Luc Mélenchon, l'idée que nous ne serons pas dans la majorité présidentielle et donc que nous ne voterons pas la confiance" au gouvernement d'Edouard Philippe, le 4 juillet, a-t-il en outre déclaré.

Un vote d'une résolution pour acter cette position doit avoir lieu en fin de journée. Elle permettrait aux parlementaires socialistes de voter contre la confiance au gouvernement ou de s'abstenir.