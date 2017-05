"Le parti Les Républicains a besoin d'être revu de fond en comble" estime Jean-François Copé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Week-end tragique sur l'Everest: trois morts et un disparu

Tati: La Foir'fouille et ses alliés améliorent leur offre

Il envoie 1 500 SMS à son ex en 10 jours, 15 mois de prison

Brice Hortefeux : "Il y a des points de total désaccord. Je ne comprends pas pourquoi ils ont accepté de participer au gouvernement" déclare le député européen LR sur Public Sénat à propos de l'entrée au gouvernement de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. "J'aimerais savoir ce qu'ils ont obtenu."

Nicolas Bay : "Il faut avoir un mouvement plus efficace, plus rassembleur pour tenir compte du nouveau poids électoral qui est le nôtre", a affirmé l'eurodéputé du Front national sur RFI.

Jean-François Copé : Sur France 2, l'ancien candidat à la primaire estime qu'Emmanuel Macron a besoin d'une majorité de droite à l'Assemblée nationale. "L’opposition doit être constructive. M. Macron va avoir beaucoup de mal avec ses propres amis de gauches, avec M. Martinez de la CGT, il aura besoin de la droite. Plus il y aura de députés de droite, plus il aura de soutiens." Il a par ailleurs souhaité une refondation de son parti. "Le parti Les Républicains a besoin d'être revu de fond en comble. Du sol au plafond, il faut tout recommencer."

