Le parquet national financier ouvre une enquête sur les emplois des filles de Bruno Le Roux à l'Assemblée

Le Parquet national financier a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire mardi 21 mars, au lendemain des révélations de l'émission de TMC "Quotidien" sur les 24 CDD cumulés par les filles de l'actuel ministre de l’Intérieur à l'Assemblée nationale entre 2009 et 2016.

D'après l'émission de TMC, les filles de Bruno Le Roux auraient cumulé à elles deux 24 CDD entre 2009 et 2016, alors que leur père était encore député de Seine-Saint-Denis. À l'époque des deuc premiers contrats, ses deux filles n'étaient âgées que de 15 et 16 ans.

"Le parquet a ouvert ce jour une enquête préliminaire sur les faits dénoncés.

Elle a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF)", a fait savoir le PNF dans son communiqué.

"On parle d'un boulot d'été auprès d'un parlementaire (…) Et quand il faut faire du classement, quand il faut faire un certain nombre de tâches parlementaires, je trouve que c'est une bonne école de faire ça", s'est quant à lui justifié le ministre, appelant à ne pas faire "d'amalgame" avec le cas de François Fillon.