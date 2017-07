Le Parlement vote une sixième prolongation de l'État d'urgence

Le Parlement a adopté ce jeudi par un vote de l'Assemblée une sixième et (théoriquement) dernière prolongation de l'état d'urgence, jusqu'au 1er novembre 2017, avant que ne soit votée une nouvelle loi antiterroriste qui pérennisera certaines mesures d'exception. Approuvé dans les mêmes termes que celui voté au Sénat mardi, ce projet de loi a été adopté par 137 voix contre 13.

Ce premier texte de la nouvelle législature a obtenu les suffrages de 93 élus République en marche (LREM), 19 Républicains, huit MoDem, six constructifs LR-UDI, six Nouvelle Gauche (ex-PS) et cinq non-inscrits, dont quatre Front national.

Onze insoumis et deux communistes ont voté contre.

En vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015 (un record depuis la création de ce régime d'exception pendant la guerre d'Algérie), l'état d'urgence devait initialement prendre fin le 15 juillet

Ce régime d'exception permet notamment, sans feu vert initial d'un juge, assignations à résidence, perquisitions, interdictions de cortèges, contrôles d'identité et fouilles de bagages et de véhicules, fermetures de lieux de réunion.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait demandé aux députés, dans son discours liminaire, de "soutenir massivement" une sixième et dernière prolongation de l'état d'urgence post-attentats.