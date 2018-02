Ce mardi 6 février, à la demande du parquet de Douai, le Parlement européen a levé l'immunité de Steeve Briois. Le parlementaire et secrétaire général du Front national et maire d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) est visé par une plainte pour "injures publiques envers un particulier". Elle a été portée devant la justice française par un conseiller municipal d'opposition d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), dont le responsable FN est maire, a annoncé le Parlement européen.

Des commentaires "injurieux"

Le conseiller municipal en question était opposé en décembre 2015 à l'installation d'une crèche dans le hall de la mairie. Il est reproché à Steeve Briois de ne pas avoir supprimé de sa page Facebook des commentaires d'autres personnes considérés comme "injurieux" par ce conseiller municipal.

"La justice française se ridiculise : on demande la levée de mon immunité pour des commentaires sur un Facebook dont je ne suis ni le rédacteur ni le directeur de la publication", a réagi Steeve Briois. Et d'ajouter : "Je vais évidemment gagner ce procès, mais on voit la priorité de la ministre de la Justice qui ferait mieux de s'occuper de l'explosion de l'insécurité dans notre pays".