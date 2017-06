Parlement européen : l’immunité de Jean-Marie Le Pen levée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Macron attend "une confirmation" au second tour, selon Castaner

Entre Bayrou et Philippe, "la situation est totalement...

En savoir plus

Le Parlement européen estime que ces propos n’avaient pas de lien avec l’activité parlementaire de Jean-Marie Le Pen, et que la demande du procureur général de Paris ne relevait pas d’une volonté de nuire à ses activités politiques.

En cause, une déclaration faite en août 2009, au micro de la radio RTL, dans laquelle l’ex-président du Front national (FN) affirmait que "90% des faits divers ont à leur origine soit un immigré soit une personne d'origine immigrée".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres