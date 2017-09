Le Parlement catalan convoque un référendum d'autodétermination et engage un duel avec Madrid

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Une entreprise US accuse des hackeurs russes d’avoir pris le contrôle de réseaux électriques

Irma: nouveau bilan provisoire de 8 morts et 21 blessés à Saint-Martin

En Russie, Abe appelle à "la plus grande pression possible" sur Pyongyang

Chine: un artiste crée des "Transformers" plus vrais que nature

Incendies dans l'Aude: plus de 760 hectares ravagés, 80 personnes évacuées

Censé prévaloir sur le droit espagnol, ce texte devrait annoncer une crise particulièrement grave avec Madrid. Son objectif est en effet de contourner l’opposition ferme du pouvoir central espagnol et les arrêts de la Cour constitutionnelle qui l’ont déclaré illégal. Leur arguement : la Constitution ne permet pas à "un territoire" de se prononcer sur l’unité de l’Espagne. La vice-présidente de Mariano Rajoy, Soraya Saenz de Santamaría, a condamné "un spectacle honteux démocratiquement parlant" et "un coup de force" contre la démocratie, évoquant également les méthodes dignes "des régimes dictatoriaux".

Un référendum à tout prix. Mercredi 6 septembre au soir, le gouvernement séparatiste catalan a signé un décret convoquant un référendum d'autodétermination pour le 1er octobre. Après onze heures de débat, le texte a été approuvé par les 72 députés indépendantistes (sur 130 au total). Les députés du Parti socialiste catalan (PSC), de Ciudadanos (centre libéral) et du Parti populaire (PP, droite) avaient auparavant quitté l’hémicycle en signe de protestation

