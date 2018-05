Paris : la prestigieuse école "Normale Sup’" occupée et fermée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Kenya et Arabie saoudite, nouveaux venus au Festival de Cannes

Violences du 1er Mai: six suspects jugés en comparution immédiate

La rue d’Ulm a été bouclée, et une quinzaine de CRS ont été déployés devant l’école. Marc Mézard, directeur de l'école, a demandé aux étudiants logés au sein du 45 rue d’Ulm de déménager s’ils en ont la possibilité. Il a estimé que "la sécurité des étudiants" ne peut pas être "totalement" garantie. Toutes les activités de l’école sont également annulées.

L’école est fermée aujourd’hui", a expliqué une porte-parole de la prestigieuse école. A la fin du colloque, "un certain nombre de personnes extérieures à l'école sont entrées", a indiqué l'ENS à franceinfo. "Parmi elles, une vingtaine de casseurs". Des dégradations ont été constatées, le monument aux morts ayant notamment été vandalisé.

