Paris prend des mesures contre l'Iran après l'attentat déjoué de Villepinte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le développement du football en Afrique, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football au Cameroun et l’avenir du Centre d’excellence de la CAF, à Mbankomo étaient les sujets à l’ordre du jour de la rencontre Paul Biya et Ahmad.

En savoir plus

Pour rappel, un couple de Belges d'origine iranienne a été arrêté samedi dernier à Bruxelles. Les femmes étaient en possession de 500 grammes d'explosifs et comptaient selon les enquêteurs les utiliser contre un rassemblement anti-Téhéran à Villepinte, dans le nord de Paris.

On leur reproche de faire de la propagande du Hamas, du Hezbollah ou d'autres organisations soutenues par l'Iran.

Une source diplomatique française aurait déclaré au Monde et à l'AFP que ce serait le vice-ministre du renseignement iranien, Saeid Hashemi Moghadam, qui aurait commandité l'attentat visant le rassemblement annuel des Moudjahidines du peuple iranien, un meeting organisé par des opposants au pouvoir en place à Téhéran.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres