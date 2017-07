Paris : le préfet de police part à la chasse aux "usages abusifs" des sirènes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

547 enfants victimes de violences et de viols dans un choeur catholique

Michel Delpuech n'est pas le premier préfet de police de Paris à essayer de limiter les excès d'emplois de sirènes. En effet, ses prédécesseurs ont tenté de le faire, en vain. Cette nouvelle mise en garde a été mal perçue par les agents. "Les policiers ne sont pas des enfants et ils utilisent le "deux tons" pour se rendre sur des situations où, parfois, des vies sont en jeu", fustige dans les colonnes du Monde Jean-Claude Delage, du syndicat Alliance.

Ce message, semble-t-il, est passé inaperçu. Ainsi, Michel Delpuech a écrit un nouveau courrier à ses services le 19 juin dernier, indique Le Monde. Dans cette missive, le préfet de police demande aux directeurs des différents services de police de rappeler "aux personnels concernés que les simples missions techniques, les liaisons et les relèves ne sauraient ouvrir le recours à ces moyens spéciaux". Il prévient également qu'il procèdera à "un contrôle efficace des usages abusifs".

Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a récemment recadré ses services qui, selon lui, devraient limiter l'utilisation de leurs sirènes, relate le Monde. Selon lui, les fameux avertisseurs "deux tons" sont des sources de nuisances et de stress pour la population. Dans une circulaire diffusée le 15 mai dernier, le préfet de police note également que le contexte post-attentat accentuait le caractère anxiogène de ces sirènes, notamment utilisées par des ambulances et des camions de pompiers.

