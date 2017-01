Paris : la police à la recherche d’un homme qui agresse les voyageurs du métro au couteau

C’est l’alerte générale. La police régionale des transports est à la recherche d'un homme qui agresse les passagers du métro avec un couteau. Le jeudi soir, il a poignardé ou essayé de poignarder des personnes dans différentes stations entre le 10e et 19e arrondissements, selon Le Parisien.

Ligne 7 et ligne 5 du métro

Quatre personnes ont été visées par cet homme. Il a tout d’abord poignardé à trois reprises un passager, qu'il ne connaissait pas, dans une rame de la ligne 7, vers 21h15.

Il s’est ensuite enfuit par la station Riquet (XIXe arrondissement). La victime a été secourue par des témoins et transportée à l'hôpital Lariboisière. Son pronostic vital n'est pas engagé, rapporte Le Parisien.

A 22h45, à la station Jacques Bonsergent (Xe arrondissement), un homme a affirmé aux agents RATP avoir été agressé par un inconnu qui voulait le poignarder. La description qu'il fournit concorde avec celle de la première victime. Plus tard dans la soirée, vers 00h50, deux autres voyageurs ont été attaqués à la station Gare de l'Est, également par un homme armé d'un couteau. Heureusement, il n’a pas parvenu à les blesser. Une fois de plus, il s’agit du même homme. Le SRT Evangile, le pôle d'investigation de la brigade des réseaux ferrés, est toujours à la poursuite de l’agresseur.