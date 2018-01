Paris : un pass navigo gratuit pour les seniors

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un jeune handicapé séquestré et torturé pendant plusieurs semaines

Un jeune handicapé séquestré et torturé pendant plusieurs semaines

En savoir plus

La mesure, qui concerne 200 000 personnes, permettra aux bénéficiaires de circuler gratuitement dans toute l'Ile-de-France. Pour la maire de Paris, il s'agit d'un coup de pouce pour les retraités et une incitation à leur faire laisser la voiture au garage.

Les Parisiens âgées de plus de 65 ans et touchant moins de 2200 euros par mois vont pouvoir bénéficier d'un titre de transport gratuit, annonce Anne Hidalgo. Ce pass navigo sera mis en place dès le mois de juin 2018. Des réductions existent déjà pour les seniors à Paris mais la gratuité est une première.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres