Paris : le nombre de vols aux distributeurs de billets explose

C’est un phénomène inquiétant qui s’étend dans la capitale française. D’après une enquête du Journal du Dimanche, relayée par Europe 1, le nombre d'agressions aux distributeurs automatiques explose à Paris, avec 317 incidents répertoriés l’an passé.

Et depuis le mois de janvier, la police a déjà recensé plus d'une centaine de vols. Les arrondissements du centre-ville, notamment 5ème, 6ème mais aussi 11ème et 16ème son particulièrement touchés. Chaque jour, il y aurait deux attaques ou tentatives d’attaque.

Ces vols sont notamment perpétrés par des groupes de jeunes mineurs, ce qui complique encore plus la tâche des forces de l’ordre, car ils ne peuvent être détenus. Leur mode opératoire : repérer et suivre la victime, puis l’encercler et la bousculer lorsqu’elle retire l’argent. Avec un stratagème parfois étonnant : agiter devant le nez de la victime, surtout si c’est une femme, un rat mort pour l’effrayer.

"Ce sont souvent des filières familiales : les mineurs procèdent au vol et passent l’argent des complices, les adultes, qui sont les véritables commanditaires de l’opération" a expliqué à Europe 1 Pascal Ceaux, journaliste du JDD à l’origine de cette enquête.