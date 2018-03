Paris : la mairie promet de rembourser les PV bidons

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sri Lanka: une mosquée et des commerces musulmans attaqués

En Allemagne - L'oxyde d'azote aurait fait 6 000 morts en un an

Et pour éviter les contestations nombreuses, les agents rendaient immédiatement caduques ces PV en y inscrivant : "Personne à mobilité réduite" ou encore "personne au volant"… "Ces pratiques visant à tromper la Mairie de Paris ont cessé le 22 février dernier" explique désormais au Monde, Christophe Najdovski, adjoint Europe Ecologie-Les Verts aux transports. La mairie de Paris a décidé de rembourser les PV contestés s'il n'ont pas été réalisés par un agent "assermenté."

Cela ressemble à fiasco. La constatation des stationnements interdits, confiée au Streeteo, filiale d’Indigo (ex-Vinci Park), a tourné au bidonnage. Comme le révèle le Canard enchainé, l'entreprise dressait de faux PV pour atteindre les objectifs chiffrés. En fait, une voiture chargée de lire les plaques d'immatriculation relevait les numéros tandis que les salariés dressaient des PV illégaux, sans sortir de leurs locaux. "On nous demandait de désactiver le GPS de nos PDA (ces tablettes qui servent à signaler les infractions) pour que les contrôles ne soient pas localisés" raconte ainsi un salarié au Canard enchainé.

