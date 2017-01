Paris : un lycéen de 17 ans tué à coups de couteau

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

"Le recteur s'est immédiatement rendu sur place", a fait savoir dans un communiqué la ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem, qui a témoigné sa "tristesse" et adressé ses "sincères condoléances à la famille et aux proches du lycéen".

"Il a reçu un coup de couteau dans le flanc, dans les côtes (…) il s'est effondré et les jeunes l'ont laissé-là", détaille une source policière.

D'après la police, l'adolescent a été "agressé rue Ligner, à proximité de son établissement", le lycée Charles-de-Gaulle, situé dans le XXe arrondissement de Paris. La victime a reçu au moins un coup de couteau et est décédée sur place, selon le rectorat de Paris.

Selon une information du journal Le Parisien confirmée par des sources concordantes, un lycéen âgé de 17 ans est mort après avoir été poignardé lundi 30 janvier près de son établissement, dans l'est de la capitale. L'agression est survenue aux alentours de 12h30 lors d'une altercation avec un "groupe de jeunes" qui ont pris la fuite. Le deuxième district de la police judiciaire parisienne (2e DPJ) a été chargé de l'enquête.

