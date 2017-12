Paris : Hidalgo débourse 63 millions d'euros pour la Bourse de commerce (au lieu de 15 centimes)

Grosse bourde ? Selon le Canard Enchainé, la mairie de Paris a fait l’acquisition de l’ancienne Bourse de commerce pour 63 millions d’euros afin de transformer le bâtiment en un grand musée d’art contemporain qui accueillera les collections du milliardaire François Pinault. Le tout aurait pu pourtant se faire pour… 15 centimes.

Cédé pour un franc symbolique en 1949 par la ville à la chambre de commerce et de l'industrie (CCI), le contrat comportait pourtant une clause alléchante : la vente était annulée si bâtiment ne servait plus à "l’usage principal de services publics dépendant de la CCI". En d'autres termes, la ville aurait pu récupérer la Bourse pour 15 centimes en invoquant cette clause, d'autant plus que la CCI peinait à entretenir ce bâtiment couteux. La CCI aurait pu réclamer le remboursement de ses investissements non-amortis, mais cela n'aurait pas dépassé la somme de 4,3 millions d'euros selon le Canard Enchainé.

Non-seulement le lieu a été vendu pour 63 millions d'euros mais la CCI a même réussi à obtenir une indemnité de 23 millions d'euros ! Pourquoi une telle débauche de moyens ? Selon un proche du dossier, interrogé par le palmipède, les élections municipales approchent à grands pas et Anne Hidalgo ne voulait pas perdre l'opportunité de dévoiler un nouveau grand bâtiment culturel juste avant le scrutin de 2020…