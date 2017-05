Paris : La gare du Nord évacuée pendant la nuit pour une opération de police

L'ampleur de l'opération policière laisse déjà craindre la menace qui pèse sur la France. La gare du nord, à Paris, a été évacuée pendant plusieurs heures et un TGV en provenance de Valenciennes immobilisé pendant des "vérifications" de la police, dans la soirée de lundi. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) et des équipes de déminage ont notamment été déployées.

La police était à la recherche de trois hommes qu'elle n'a finalement pas trouvés. "Elle recherchait trois hommes dont les profils ont été signalés vendredi à la DGSI par un pays partenaire : ces suspects sont considérés comme dangereux.

Depuis vendredi, ces trois hommes ont été signalés à Paris, Bordeaux et Marseille, déclenchant à chaque fois un important dispositif policier. En vain" explique le Parisien.