Une fusillade est survenue avenue George V, deux victimes en urgence absolue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Taxation des GAFA. Paris et Berlin pour une solution d’ici à la fin de l’année

Sonatrach et Total renforcent leur coopération dans le gaz et la pétrochimie

Pompeo et Kim d'accord pour un nouveau sommet USA-Corée du Nord

Après la bagarre entre Booba et Kaaris à Orly, l'épilogue du "clash" de l'été connu mardi

La police arrivée sur place a immédiatement effectué un massage cardiaque en attendant les pompiers. En urgence absolue, les deux hommes ont été transportés vers les hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière et de Percy. Les auteurs, eux ont pris la fuite.

Ce dimanche matin peu après six heures sur l'avenue George-V dans le VIIIe arrondissement de Paris, deux hommes ont été grièvement blessés par balles. La Préfecture de police a indiqué qu'ils avaient été pris pour cible par des agresseurs circulant en deux-roues ce qui vient confirmer des informations du Parisien.

