Paris : la fac de Tolbiac évacuée après une intervention policière

Sur Twitter, Gérard Collomb, qui avait annoncé l'évacuation à l'Assemblée nationale mercredi, a salué la fin de l'occupation. "Conformément à ce que j’avais annoncé devant l’Assemblée nationale ce mercredi, et à la demande du Président de l’Université Paris 1, les forces de l’ordre ont mis fin à l’occupation du site « Tolbiac », sous l’autorité du Préfet de Police. Partout l’État de droit sera rétabli".

Aucun blessé ne serait à déplorer. Une personne a été interpellée pour outrage et rébellion, a indiqué la préfecture de police dans un communiqué.

