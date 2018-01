Paris en alerte crue : un pic attendu vendredi

La pluie n'a pas arrêté de tomber sur tout le territoire atteignant ainsi 4,9 mètres au pont d'Austerlitz à Paris. Le Doubs et le Jura, hier placés en vigilance rouge, se sont uniformisés ce matin en vigilance orange avec 21 autres départements: la Seine-Maritime, l'Oise, l'Eure, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, Paris et la petite couronne, les Yvelines, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne, les Vosges, la Haute-Saône, l'Yonne, la Nièvre, l'Ain, le Rhône, l'Isère, La Loire et le Lot-et-Garonne.

L'alerte a été abaissée dans sept départements : la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, la Savoie, le Calvados et l'Orne. L'eau a envahi les rues et les maisons parfois faisant beaucoup de dégâts.

Les premiers dégâts

Dans la capitale, la Seine devrait poursuivre sa crue dans les prochains jours, a indiqué lundi soir la préfecture de police de Paris, appelant à la "vigilance". Le pic à Paris est attendu vendredi à la même hauteur que la crue de juin 2016. L'eau avait alors atteint 6,1m. Seront fermé dès demain plusieurs tunnels et voies près de la Seine. Il y a dans plusieurs stations et gares de la capitale des fuites dues à la crue. Le RER C pouvant être inondé à partir de 6m, car il longe le fleuve, sera fermé en partie demain.

Mais le mal est déjà fait. Certains ont pris des précautions comme la péniche du Cœur, quai Saint-Bernard. Elle accueillait une quarantaine de personnes qui ont été déplacées vers un gymnase. D'autres ont eu moins de chances par exemple "Le Faust" une boîte de nuit qui se trouve sous le Pont Alexandre III. La montée des eaux a pris ses employés de cours. Quand ils sont arrivés ce matin il y a avait déjà 50 centimètres d'eau. Il n'y a pas que les civils que la crue embête mais aussi les pompiers. Ils ont dû pour atteindre leur péniche-caserne, construire un pont à partir d'échafaudages.

Les autres régions touchées

Partout à l'Est du pays les fleuves et rivières sortent de leur lit comme la Loue et le Doubs. D'ailleurs l'usine PSA de Sochaux ne pourra pas produire de voitures pendant quelques jours car l'un de ses équipementiers, Faurecia, à Mandeure a été inondé.

Le Rhin est gonflé par la pluie mais aussi par la fonte des neiges. Donc une zone de rétention pouvant stocker près de 8 millions de m3 d'eau a été mise en eau. Les températures de ce mois de janvier sont fortement au-dessus de la moyenne. Il fait près de 10C° contre 5C° de normale ce qui favorise la fonte des neiges et fait augmenter encore plus les cours d'eau concernés qu'à d'autres endroits.