Paris : la droite se veut désormais "modérée et ouverte"

La fin d'une époque ? Après des années de tensions, attaques et polémiques, la droite et la gauche parisiennes pourraient trouver quelques terrains d'entente. En tout cas, c'est l'objectif de Florence Berthout, la nouvelle patronne de la droite au conseil municipal depuis que la précédente, Nathalie Kosciusko-Morizet, a fait sécession au Conseil de Paris, avec 5 autres élus.

"Les scrutins nationaux ont montré que le citoyen veut une opposition qui propose et qui contrôle. Nous dirons quand on trouve que la politique municipale va dans le bon sens" explique Florence Berthout dans Les Echos. "Ma priorité c'est que le groupe incarne une droite modérée et ouverte." Loin de l'opposition frontale de Valérie Pécresse à la région, la droite parisienne soutient, par exemple, la réduction du nombre de voitures dans la capitale, mais critique que la banlieue ait été laissée de côté.

Comme l'explique Les Echos, Anne Hidalgo a aussi tout intérêt à trouver un terrain d'entente avec Florence Berthout alors que les défections se sont multipliés ces derniers mois dans son camp.