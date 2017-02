Paris : cambriolage dans un appartement de la famille Ben Laden

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Affaire Théo: Ribéry lui rend visite et lui offre un maillot du Bayern

Après une course poursuite, un homme blesse une passante au couteau à Montauban

La famille Ben Laden est une famille d'Arabie saoudite proche de la famille royale. Son membre le plus célèbre est Oussama ben Laden, cofondateur d'Al-Qaïda. La famille Ben Laden possède le Saudi Binladin Group (SBG), une entreprise mondiale du bâtiment et de placements financiers. 13 membres de la famille avaient quitté les États-Unis à bord d'un Boeing 727 le 19 septembre 2001.

Les voleurs seraient passés par une fenêtre depuis le toit pour pénétrer dans le logement de 200m², situé au 4e étage, propriété de la richissime famille d'Arabie saoudite. Ils auraient fait main basse sur un coffre fort, attaqué au moyen d'un chalumeau et d'un burin.

L'appartement de la famille saoudienne Ben Laden, sur la très chic avenue Montaigne à Paris, a été cambriolé ce vendredi révèle RTL. On ne connaît pas le degré de parentalité avec le fondateur du groupe terroriste Al-Qaïda Oussama Ben Laden.

