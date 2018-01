Paris : braquage à la hache au Ritz, plus de 4 millions d'euros de bijoux volés

Cinq hommes cagoulés et armés de hache ont pénétré mercredi 10 janvier dans le célèbre palace parisien du Ritz, situé place Vendôme, et ont emporté pour "plus de quatre millions d’euros" de bijoux exposés derrière des vitrines. Ils ont ensuite pris la fuite.

Une partie du butin a été retrouvée

"On a entendu un gros bruit et beaucoup de raffut dans la rue. Des passants se sont réfugiés dans l’hôtel pour y trouver refuge. Nous ne savions pas ce qu’il se passait.

On nous a dit qu’il y avait eu un braquage", a raconté un employé de l’hôtel. Un de ses collègues a dit avoir vu une moto roulant à vive allure et à contre-sens dans la rue Cambon, derrière le Ritz.

Une partie du butin a été retrouvée à l'intérieur du palace, abandonnée par trois braqueurs présumés interpellés par des policiers du IIe arrondissement, en patrouille. Deux autres hommes restent en fuite. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en flagrance du chef de vol commis avec arme et en bande organisée et la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l’enquête. Ce n’est pas la première fois, que la place Vendôme et ses environs, ses joailleries et horlogers de luxe, sont pris pour cibles pour les braqueurs audacieux.