Paris : une bombe artisanale composée de bonbonnes de gaz désamorcée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

21h03 Macron et Philippe en hausse dans un sondage

"Je ne me rappelle pas l'avoir touchée", clame le suspect de l'affaire Maëlys

Le pétrole freiné à New York par les signes d'une production en hausse

Grosse frayeur au 31 rue Chanez dans le XVIème arrondissement parisien. Selon les informations du point, une bombe artisanale, composées de 4 bonbonnes de gaz, a été découverte et désamorcée à temps par la police. C'est un locataire de l'immeuble qui a constaté du bruit dans le hall. Il y a découvert deux bombonnes ainsi que deux autres à l'extérieur. "Un dispositif de mise à feu, confectionné avec notamment un téléphone portable relié à plusieurs fils avait été fixé sur ces bonbonnes. Le contenu d'un jerricane d'essence avait aussi été répandu autour de ces bonbonnes" précise Le Point.

