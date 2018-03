Parcoursup : les lycéens n'ont plus que quelques heures pour saisir leurs vœux d'orientation

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Second mandat pour la présidente du Népal, première femme à ce poste

Six Nations: la France doit "saisir la chance de finir 2e" selon Fickou

Les professeurs et chefs d'établissement sont également mis à contribution : ils vont remplir une fiche baptisée "Avenir", en donnant leur avis sur les voeux inscrits par les élèves. A noter que les candidats devront obligatoirement suivre un parcours d'accompagnement si leur profil ne correspond pas à ce qui est réclamé.

Plus que quelques heures. Les élèves de Terminale qui souhaitent se lancer dans des études supérieurs ont jusqu'à mardi soir 18 heures pour inscrire leurs vœux sur la plateforme Parcoursup, remplaçante officielle d'APB (qui avait connu des gros ratés l'an passé ). Afin de renseigner les lycéens sur ce choix décisif pour leur orientation, l’Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les professions) a mis en place un n° vert Parcoursup (0800 4000 70).

