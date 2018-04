Le Pape réclame la fin de "l’extermination" en Syrie dans son message de Pâques

Le pape François, lors de son message de Pâques avant la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi prononcé depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, a demandé dimanche "des fruits de paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin".

"En cette fête de Pâques, que la lumière du Christ Ressuscité éclaire les consciences de tous les responsables politiques et militaires, afin que soit mis un terme immédiatement à l’extermination en cours, que soit respecté le droit humanitaire et qu’il soit pourvu à faciliter l’accès aux aides dont ces frères et soeurs ont un urgent besoin, assurant en même temps des conditions convenables pour le retour de tous ceux qui ont été dispersés", a-t-il dit.

Le pape François a aussi appelé "à la réconciliation en Terre Sainte, blessée encore ces jours-ci par des conflits ouverts qui n'épargnent pas les personnes sans défense".

Enfin, le pape a encouragé "le dialogue" en cours dans la péninsule coréenne. "Que ceux qui ont des responsabilités directes agissent avec sagesse et discernement pour promouvoir le bien du peuple coréen et construire des relations de confiance au sein de la communauté internationale".