Le pape ordonne une enquête approfondie dans les archives du Vatican sur Theodore MacCarrick

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

RDC : au moins 50 morts et une centaine de brûlés dans un accident de la route

Inauguration de l’interconnexion électrique entre le Burkina et le Ghana

En tournée en Afrique, Melania Trump arbore un casque colonial et provoque l'indignation

Le prélat italien Carlo Maria Vigano, avait porté en août des accusations contre le pape et l'Eglise, les accusant d'avoir pendant des années couvert des agissements répréhensibles du cardinal McCarrick sur des séminaristes et des prêtres.

Le Vatican, dans un communiqué s'est estimé conscient " que pourraient émerger de l'examen des faits et des circonstances, des choix qui ne seraient pas cohérents avec l'approche contemporaine de telles questions".

Le souverain pontife souhaite que l'enquête sur l'américain qui a conduit à sa démission soit complétée à travers l'étude de documents qui se trouvent "dans les archuives des dicastères et dans les bureaux du Saint-Siège".

