Le pape François se déclare ouvert à l'ordination d'hommes mariés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Fifa: le vice-Premier ministre russe Vitaly Mutko "non éligible"

Maroc: plus de 18.000 sans-papiers ont déposé une demande de régularisation

Dans les Adirondacks, le rêve d'un renouveau économique made in Trump

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Cette réflexion du pape et de la curie s’inscrit dans la préparation d’un synode, prévu pour l’automne 2018, qui traitera des jeunes et des vocations. Le célibat des prêtres n’est pas un point de dogme pour l’Eglise catholique mais seulement une discipline, comme l’avait d’ailleurs affirmé Benoît XVI, prédécesseur de François. La pratique ne s’est imposée au sein du clergé qu'au cours du Moyen-Âge.

En revanche, le souverain pontife ne souhaite pas remettre en cause le célibat des prêtres. Selon lui, laisser le choix du célibat ou du mariage aux jeunes séminaristes "n’est pas la solution au sérieux problème de vocations".

Révolution de palais à venir pour l’Eglise catholique ? Dans un entretien accordé au journal allemand Die Zeit publié ce jeudi, le pape François a jugé qu'il fallait "réfléchir" à la possibilité d'ordonner des "viri probati", des individus d’âge mûr ayant fait leurs preuves comme croyants, impliqués dans l'Eglise et mariés. Ces catholiques désireux d’assister l'Eglise ont aujourd'hui la possibilité de devenir diacres, mais pas prêtres. "Nous devons aussi déterminer qu'elles seraient leurs fonctions, par exemple dans des localités reculées", a souligné le pape argentin, alors que la religion fait face à une pénurie de prêtres.

