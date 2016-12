Le pape François salue le "courage" des chrétiens d'Orient

À l'occasion de la Saint Etienne, premier martyr de la chrétienté, le pape François a rendu hommage lundi 26 décembre aux chrétiens d'Orient pour avoir su, a-t-il dit, maintenir leur foi malgré les persécutions des combattants djihadistes de l'organisation Etat islamique.

Devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, le souverain pontife a notamment observé qu'il y avait "aujourd'hui plus de martyrs que durant les premiers siècles de la chrétienté".

Le pape François a insisté sur les persécutions subies au cours des trois dernières années par les chrétiens d'Irak dans les régions contrôlées par les combattants de l'Etat islamique depuis 2013.

"En dépit des épreuves et des dangers, ils ont montré avec courage qu'ils appartiennent au Christ (…) Nous voulons aujourd'hui avoir une pensée pour eux, nous rapprocher d'eux et leur montrer notre affection, leur dédier nos prières et même partager nos larmes", a-t-il déclaré.

