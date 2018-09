Pape François : "On ne peut pas croire en Dieu et être mafieux"

Le pape François, qui se trouvait ce samedi à Palerme pour une cérémonie d'hommage à Pino Puglisi, un prêtre assassiné il y a 25 ans par la mafia sicilienne à cause de son action en faveur des jeunes d'un quartier défavorisé, a eu des mots très durs envers les mafieux. "On ne peut pas croire en Dieu et être mafieux. Qui est mafieux ne vit pas en chrétien, car il blasphème avec sa vie le nom de Dieu-amour", a déclaré le souverain pontife lors d'une homélie, face à une foule de 100.000 personnes.

"Aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes d'amour, non d'hommes et de femmes d'honneur, de service et non d'abus", a-t-il poursuivi. "Changez ! Arrêtez de penser à vous-mêmes et à votre argent, convertissez-vous !", a-t-il lancé.

Ce n'est pas la première fois que le pape prononce un tel discours.

En 2014, il avait déclaré lors d'une veillée en hommage à 700 victimes de la mafia : "Je ne peux pas finir cette veillée sans dire quelque chose aux grands absents d'aujourd'hui: les protagonistes, les hommes et les femmes mafieuses. S'il vous plaît, changez de vie, convertissez-vous! Arrêtez-vous de faire le mal ! Nous prions pour vous. Convertissez-vous. Je vous le demande à genoux. C'est pour votre bien."