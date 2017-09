Le Pape François estime que les migrations sont une chance pour l'Europe et pour l'Eglise

Le pape François a reçu vendredi les directeurs nationaux de la pastorale pour les migrants, qui sont réunis à Rome pour un colloque organisé ce weekend par le Conseil des conférences épiscopales d’Europe.

A cette occasion, il a exprimé sa "préoccupation face aux signes d’intolérance, de discrimination et de xénophobie qui se rencontrent dans différentes régions de l’Europe" dus à "la défiance et la peur envers l’autre le différent, l’étranger"». Le Pape regrette que les communautés catholiques européennes "ne sont pas exemptes de ces réactions de défense et de rejet", alors que selon lui, le "devoir moral de conserver l’identité culturelle et religieuse originelle" des pays européens est contradictoire avec le principe même du catholicisme.

François a fait observer que de toute temps, l'Eglise s’est diffusée sur tous les continents "grâce à la migration" des missionnaires qui étaient "convaincus" de l’universalité du message de salut de Jésus Christ pour les individus de toutes cultures. Il a aussi rappelé que "dans l’histoire de l’Église, des tentations d’exclusivité et de retranchement culturel n’ont pas manqué" mais que "l’Esprit Saint nous a toujours aidé à les surmonter, en garantissant une ouverture constante vers l’autre, considérée comme une possibilité concrète de croissance et d’enrichissement."

Les migrations ont, selon lui, une chance pour l'Europe et pour l'Eglise, car "l’arrivée de tant de frères et sœurs dans la foi offre aux Églises en Europe une opportunité de plus pour réaliser pleinement sa propre catholicité". Elles sont en outre une occasion pour les Européens de "témoigner concrètement de la foi chrétienne dans la charité et dans le profond respect pour les autres expressions religieuses".