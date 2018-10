Le pape François a canonisé le martyr salvadorien Oscar Romero ainsi que le pape Paul VI

Deux canonisations ont été prononcées par le pape François ce dimanche lors d'une cérémonie place Saint Pierre au Vatican : il a reconnu comme saints l'archevêque salvadorien assassiné Oscar Romero et le pape italien Paul VI.

Des dizaines de milliers de fidèles, dont de nombreux Salvadoriens, étaient présents pour entendre la formule rituelle : "Nous déclarons et définissons saints les bienheureux Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero Galdámez (...)", a lancé en latin le souverain pontife.

Cinq autres bienheureux ont également été proclamés saints.

Après Pie X, Jean XXIII et Jean-Paul II, Giovanni Battista Montini, alias Paul VI, est ainsi devenu le quatrième pape du XXe siècle à devenir saint, rappelle La Croix. Peu connu, il est le 262e pape de l'Église catholique, et son pontificat s'étend de 1963 à sa mort en 1978. Il est celui qui mena à terme le Concile Vatican II et est le premier pape "voyageur" : il se rendit sur les cinq continents.

Monseigneur Oscar Romero est lui une figure de l'Eglise latino-américaine. Né en 1919 dans une famille modeste salvadorienne, ordonné prêtre en 1942 à Rome, il est très marqué en 1977 par l’assassinat du jésuite Rutilio Grande par un escadron de la mort et décide de s’engager ouvertement contre la pauvreté, l’injustice sociale, la torture et les assassinats. Le 23 mars 1980, il est abattu en pleine messe dans la basilique du Sacré-Cœur de San Salvador. Trois cent cinquante mille personnes étaient venues assister à ses funérailles. La cérémonie avait été écourtée suite à l’explosion d’une bombe et des échanges de tirs.Certains le considèrent comme le saint patron des Amériques et de San Salvador.