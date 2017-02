Le pape François appelle à prier pour les enfants "menacés par l'IVG"

S'il est considéré comme un réformateur par beaucoup, le pape François reste inflexible concernant un point : l'interruption volontaire de grossesse. Dimanche, à l’occasion de la Journée mondiale de la vie, le souverain pontife a appelé à défendre la "culture de la vie" face à "la logique du déchet et à la baisse démographique".

"Chaque vie est sacrée" a-t-il déclaré. "Faisons avancer la culture de la vie comme réponse à la logique du déchet et à la baisse démographique. Soyons proches et prions ensemble pour les enfants menacés par l'interruption de grossesse, et aussi pour les personnes en fin de vie", a poursuivi le pape argentin lors de l'Angélus place Saint-Pierre, à Rome.

Bien qu'opposé à l'IVG, François avait assoupli l'an dernier l'absolution de l'avortement, commis par ceux qui s'en repentiraient. Tous les prêtres peuvent désormais absoudre ce geste, alors que seuls les évêques avaient auparavant ce pouvoir.

