Le pape convoque un synode spécial qui pourrait porter sur le mariage des prêtres

Mais derrière cette annonce pourrait se cacher un débat important pour l'Eglise : l'ordination d'hommes mariés. En effet, le pape François avait autorisé en 2014 la conférence des évêques brésiliens, dont dépend l'Amazonie, à lancer une commission d'études pour examiner la possibilité d'ordonner prêtres des catholiques mariés, hommes mûrs ayant fait leurs preuves dans la vie familiale et paroissiale. Ceci afin de mieux évangéliser les régions reculées où les prêtres ne peuvent se rendre qu'une à deux fois par an.

L’objectif principal de ce synode "est de trouver de nouvelles voies pour l’évangélisation de cette partie du peuple de Dieu, spécialement les indigènes" qui sont souvent "oubliés et sans perspective d’avenir", à cause de la crise de la forêt amazonienne, a-t-il ajouté.

"A la demande des conférences épiscopales d’Amérique latine, et suite à la rencontre de plusieurs évêques, j’ai décidé de convoquer une assemblée spéciale du synode des évêques pour la région pan-amazonienne“, a annoncé le pape François, ce dimanche, à l’issue de la messe de canonisations place Saint-Pierre.

