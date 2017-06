Panique parmi des fans italiens qui regardaient le match Juventus-Real Madrid : 1 100 blessés

Mouvement de panique pendant le match opposant la Juventus de Turin au Real Madrid à Cardiff: dans une pagaille indescriptible les supporters qui suivaient le match sur des écrans géants ont cherché à fuir une menace inexistante, après l'explosion d'un pétard.

Dix minutes avant la fin, sous la poussée de la foule paniquée, une des rembardes entourant un accès à un parking souterrain a cédé sous le poids provoquant la chute de plusieurs personnes dans l'escalier d'accès raconte le quotidien La Stampa qui avait des journalistes sur place.

Le bilan est spectaculaire avec plus de 1 000 personnes plus ou moins légèrement blessées., et une dizaine plus gravement.

Le Real Madrid a gagné par 4 buts à 1 face au club italien, dans cette finale de la Ligue des Champions.