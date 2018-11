Pakistan: Asia Bibi est sortie de prison mais ne peut pas quitter le pays

Condamnée à la peine de mort puis acquittée par la Cour Suprême après huit ans passés en prison, la chrétienne Asia Bibi a été libérée a annoncé son avocat Saif Ul-Mulook. "Elle a été libérée" a-t-il annoncé à l'AFP. "On m’a dit qu’elle était dans un avion mais personne ne sait où elle va atterrir". Asia Bibi avait été condamnée à mort en 2010 pour "blasphème" après avoir bu l'eau d'un puits normalement réservé aux musulmans.

Plusieurs médias avaient évoqué l'idée selon laquelle elle aurait quitté le territoire au cours de la nuit.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a cependant déclaré "qu'elle est toujours au Pakistan". En réaction à la colère des milieux islamistes, le gouvernement s'était engagé la semaine dernière à lancer une procédure pour lui interdire de quitter le territoire et pour ne pas empêcher une possible révision du jugement d'acquittement.

La famille d'Asia Bibi a demandé l'asile pour sa famille et lui-même aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Plusieurs pays européens se sont dits prêts à l'accueillir et Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, a déclaré que la France "étudie" sous quelle forme elle pourrait aider ou accueillir la chrétienne.