Un pacte secret avec Fillon en vue de 2017 ? "C'est de l'intox" et de la "manipulation d'opinion" affirme François Bayrou

Il nie tout pacte secret et dénonce une "intox". Interrogé sur RTL ce lundi 2 janvier, François Bayrou s'est défendu de toute alliance avec François Fillon.

Selon une information publiée par le Canard Enchaîné, mercredi 28 décembre, le candidat Les républicains aurait conclu un accord secret avec François Bayrou. Il aurait proposé à ce dernier des places aux législatives pour que les candidats du MoDem puissent constituer un groupe à l'Assemblée. En échange, François Bayrou rallierait sa candidature.

"Tout cela c'est de l'intox" a condamné le président du Modem. C’est-à-dire que, évidemment, ce sont des manipulations d’opinion. Il y a au moins deux personnes qui savent que tout cela est faux, fallacieux, intégralement bidon, c'est François Fillon et moi. Parce que nous n’avons évidemment jamais eu l’idée de négocier des pactes secrets".

Le maire de Pau a affirmé qu’il n’avait pas de contact avec le vainqueur de la dernière primaire de la droite et du centre et qu’il n’était pas coutumier des arrangements secrets. "Quand je pense quelque chose, je le dis. Quand je fais un choix, ce choix est ouvert et je ne manœuvre pas dans des couloirs secrets. Je ne pratique pas ce genre de manœuvres, je ne suis pas dans la ruse